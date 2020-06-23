РПЦ отстранила священника, который назвал храм Минобороны капищем

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Патриарший собор Воскресения Христова открылся в подмосковной Кубинке 14 июня. Его возведение приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В храме планировали установить мозаику с изображением советского вождя Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина, но позднее ее демонтировали.

Священник также пишет, что с уважением относится к подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Отмечается, что его критика не связана с историческими событиями.

Иеромонах Иоанн уверен, что отстранение от службы связано с критикой храма в парке «Патриот». Священник опубликовал в социальных сетях « объяснительную» , в которой прокомментировал отстранение. «Я действительно считаю недопустимым присутствие среди росписей православного храма символов советской эпохи», — поделился иеромонах Иоанн на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что нехристианские знаки превращают храм в «языческое капище».

Русская православная церковь (РПЦ) отстранила от служения иеромонаха Иоанна (Курмоярова) за критику главного храма Минобороны РФ в Подмосковье. Об этом говорится в указе митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

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