РПЦ отстранила священника, который назвал храм Минобороны капищем

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
Иеромонах Иоанн считает недопустимым присутствие среди росписей храма символов советской эпохи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) отстранила от служения иеромонаха Иоанна (Курмоярова) за критику главного храма Минобороны РФ в Подмосковье. Об этом говорится в указе митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

Иеромонах Иоанн уверен, что отстранение от службы связано с критикой храма в парке «Патриот». Священник опубликовал в социальных сетях «объяснительную», в которой прокомментировал отстранение. «Я действительно считаю недопустимым присутствие среди росписей православного храма символов советской эпохи», — поделился иеромонах Иоанн на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что нехристианские знаки превращают храм в «языческое капище».

Священник также пишет, что с уважением относится к подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Отмечается, что его критика не связана с историческими событиями.

Патриарший собор Воскресения Христова открылся в подмосковной Кубинке 14 июня. Его возведение приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В храме планировали установить мозаику с изображением советского вождя Иосифа Сталина и президента РФ Владимира Путина, но позднее ее демонтировали.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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