Посольства обратили внимание на заметку газеты о странах с самым большим количеством озер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Между посольствами Финляндии и Швеции в России произошел небольшой спор в Twitter. Причиной разногласия стала публикация в газете «Миасский рабочий» (Челябинская область) о странах с самым большим количеством озер на планете.

В своей публикации корреспонденты издания отметили, что Финляндия и Швеция занимают третье и четвертое места в мире соответственно по количеству озер. На это обратили внимание в финском посольстве в Москве. «Спасибо за упоминание, „Миасский рабочий“! Считаем, что третье место, бесспорно, наше», — написали представители посольства в своем аккаунте в Twitter. Вместе с тем в ведомстве отметили, что доля озер от всей территории Финляндии составляет 10,2%, в тоже время как в Швеции — 8,7%.

На это замечание также отреагировали в посольстве Швеции в России. «Поздравляем, соседи, у вас прекрасные озера! В следующий раз предлагаем посчитать острова», — написали в шведской дипмиссии в Twitter. При этом в ведомстве уточнили, что Швеция имеет 222 тысячи островов и занимает первое место в мире, тогда как Финляндия находится на втором месте с 188 тысячами. В ответ на этот в финском посольстве заявили, что в стране также есть около двух миллионов саун.

«Газету „Миасский рабочий“ читают не только в Челябинской области и по всей России, но и в некоторых других странах», — рассказал URA.RU директор издания Владимир Стрельников. По его словам, редакции газеты очень приятен интерес государственных соседей к их изданию, поэтому «Миасский рабочий» намерен пойти навстречу пожеланиям шведских дипломатов и подготовить материал о странах с самым большим количеством островов.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарии представителей посольств Финляндии и Швеции. Представителям ведомства направлен письменный запрос.

Фото: аккаунт посольства Финляндии в Москве

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