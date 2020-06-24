Тюменская область отметит День Победы в онлайне. АФИША

Парад войск тюменского гарнизона и шествие «Бессмертного полка» пройдут 26 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области празднование 75-летия Победы пройдет в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса, парад и шествие «Бессмертного полка» в Тюмени перенесли на 26 июля. А пока тюменцам предлагают принять участие в онлайн-марафонах, конкурсах и акциях: URA.RU подготовило список.

24 июня жители Тюменской области смогут:

Принять участие во флешмобе «Голубь мира». Для этого достаточно сделать фигурку голубя из бумаги и выложить фото поделки в соцсети;

Присоединиться к акции «Лучи Победы». Для этого в 22:00 нужно включить бытовые фонарики или фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне;

Жители Ялуторовска также смогут принять участие в онлайн-выставке рисунков и проекте «Музыка Победы», который посвящен песням военных лет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина: открыты для посещения парки, скверы и набережная реки Тура; ресторанам и кафе разрешено принимать гостей, но только в формате летних веранд. С 25 июня возобновят работу ТРЦ и фитнес-центры (для индивидуальных тренировок). Культурно-массовые мероприятия по-прежнему под запретом.