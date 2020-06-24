23 июня 2020
22 июня 2020

Тюменская область отметит День Победы в онлайне. АФИША

© Служба новостей «URA.RU»
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День пoбеды во время карантина. Тюмень, с днем победы, 75лет победы
Парад войск тюменского гарнизона и шествие «Бессмертного полка» пройдут 26 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области празднование 75-летия Победы пройдет в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса, парад и шествие «Бессмертного полка» в Тюмени перенесли на 26 июля. А пока тюменцам предлагают принять участие в онлайн-марафонах, конкурсах и акциях: URA.RU подготовило список.

24 июня жители Тюменской области смогут:

  • Принять участие во флешмобе «Голубь мира». Для этого достаточно сделать фигурку голубя из бумаги и выложить фото поделки в соцсети;
  • Присоединиться к акции «Лучи Победы». Для этого в 22:00 нужно включить бытовые фонарики или фонарики на телефонах, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне;
  • Жители Ялуторовска также смогут принять участие в онлайн-выставке рисунков и проекте «Музыка Победы», который посвящен песням военных лет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина: открыты для посещения парки, скверы и набережная реки Тура; ресторанам и кафе разрешено принимать гостей, но только в формате летних веранд. С 25 июня возобновят работу ТРЦ и фитнес-центры (для индивидуальных тренировок). Культурно-массовые мероприятия по-прежнему под запретом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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