Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Сам экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев отбывает домашний арест. Его обвиняют в хищении 5,7 миллионов рублей у «Роснефти». Суд не изменил решения, несмотря на то, что Ишаев возместил весь ущерб, напоминает телеканал 360.

Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь стал виновником крупного ДТП в центре Москвы: в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле Porshe Panamera он врезелся в две иномарки. При этом молодой человек был лишен водительских прав еще в прошлом году. Суд назначил ему 12 суток ареста.

«Ишаев госпитализирован. Это не связано с ДТП или арестом, это связано с обострением его хронического заболевания», — рассказал Мельников в беседе с ТАСС. Он уточнил, что ОНК 23 июня приехал с проверкой в спецприёмник №2 для лиц, отбывающих административный арест. Там выяснилось, что Ишаев еще 19 числа был госпитализирован в одну из городских больниц, пишет RT. Правозащитник отметил, что у него состоялся разговор с администрацией приемника. Руководство пообещало, что после лечения внука экс-губернатора вернут в учреждение для отбывания наказания.

Внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, отбывающего арест за пьяное ДТП, доставили из спецприёмника в одну из московских больниц. Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, после лечения Ишаева вновь вернут в больницу.

В спецприемнике у Ишаева, любящего погонять пьяным за рулем, обострились хронические заболевания Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно