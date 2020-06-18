Внук экс-главы Хабаровского края посажен под арест за пьяное ДТП

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Игорь Ишаев совершил ДТП, сев пьяным за руль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев арестован за совершенное ДТП в нетрезвом виде. Суд назначил ему 12 суток ареста. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.

«Внук бывшего губернатора Хабарского края Игорь Ишаев отсидит 12 суток за вождение в состоянии алкогольного опьянения», — пишет Nation News.

Ишаев признан виновным по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, лишенного прав ранее»). Находясь за рулем в нетрезвом виде, Ивашев столкнулся с другой машиной. В ДТП удалось избежать пострадавших.

Сам экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев отбывает домашний арест. Его обвиняют в хищении 5,7 миллионов рублей у «Роснефти». Суд не изменил решения, несмотря на то, что Ишаев возместил весь ущерб, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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