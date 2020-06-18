17 июня 2020

Внук бывшего хабаровского губернатора устроил пьяное ДТП в Москве. На «Порше» и без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Информации о пострадавших нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь в очередной раз стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, молодой человек был лишен водительских прав еще в прошлом году.

«На улице 1905 года водитель автомобиля Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Отмечается также, что Ишаев младший был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в отделе полиции. Выясняются все детали случившегося. Информации о пострадавших нет.

Напомним, Ишаев стал известен после того, как по его вине произошло страшное ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла весной этого года. На дороге столкнулись фура, легковушка и мерседес Ишаева. На пассажирском сиденье был его приятель Мурад Балакеримов, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Ранее Игорь Ишаев похвастался в своем Instagram, как разгоняет свою иномарку до 305 км/ч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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