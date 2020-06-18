Внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь в очередной раз стал виновником крупного ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, молодой человек был лишен водительских прав еще в прошлом году.
«На улице 1905 года водитель автомобиля Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Отмечается также, что Ишаев младший был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в отделе полиции. Выясняются все детали случившегося. Информации о пострадавших нет.
Напомним, Ишаев стал известен после того, как по его вине произошло страшное ДТП с фурой на МКАД. Авария произошла весной этого года. На дороге столкнулись фура, легковушка и мерседес Ишаева. На пассажирском сиденье был его приятель Мурад Балакеримов, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Ранее Игорь Ишаев похвастался в своем Instagram, как разгоняет свою иномарку до 305 км/ч.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.