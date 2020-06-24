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Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист на своем автомобиле пересек двойную сплошную и врезался в фургон доставки. Его водитель скончался от полученных травм в больнице.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, защищающий Михаила Ефремова, заявлял, что родственники водителя, погибшего в ДТП, пытаются заработать на инциденте. Он подчеркивал, что ранее актер пытался помочь родственникам и предлагал им сумму, превышающую компенсацию, которую могут присудить в качестве морального ущерба, однако те отказались.

«Эта трагедия оставила страшный след в памяти семьи Захаровых — Венедиктовых. Именно поэтому сейчас они решили сделать всё возможное, чтобы дело не было замято, как дело Виктора», — рассказал Добровинский RT добавив, что семья не намерена брать с актера компенсацию и желает для него справедливого наказания.

По словам Добровинского, у погибшего в ДТП Сергея Захарова был двоюродный брат, который в 1998 попал в аварию. Мужчина умер спустя семь дней в больнице, а виновник ДТП «по неизвестным причинам избежал наказания», пишет «Комсомольская правда».

Адвокат семьи погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский объяснил частое участие родсвенников в ток-шоу. По его словам, в семье уже была подобная трагедия, и тогда виновник ДТП остался безнаказанным.

Родственники ходят из одного ток-шоу в другое, чтобы историю со смертельным ДТП Ефремова «не замяли» Фото: Сергей Леонов © URA.RU

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