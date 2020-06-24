Захарова ответила на оскорбления Путина грузинским журналистом

На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Как заявил гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия, задержанный готовился ликвидировать Габунию по поручению российских властей. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти подозрения являются абсурдными .

Грузинский журналист оскорблял российского лидера уже несколько раз: в эфире телеканалов «Рустави-2» и Mtavari Arkhi. При этом Габуния нецензурно высказывался не только о Путине, но и о его покойных родителях. Сказанное возмутило телезрителей настолько, что они даже вышли с протестами, требуя наказать журналиста. После смены руководства канала Габунию уволили, напоминает агентство Nation News .

«В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — передает слова Захаровой « Федеральное агентство новостей ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. Захарова в ответ на это процитировала главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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