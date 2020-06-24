Экономист: надеюсь, семьи с детьми получат третью выплату

Вторая выплата семьям с детьми до 16 лет является полезной, но немного запоздалой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Константин Юрченко.

«Будем надеяться, что к сентябрю может будет третья выплата», — высказался он. Экономист отметил, что государство будет принимать решение, исходя из того, будут ли другие варианты расходования бюджетных средств и из экономической ситуации.

Экономист добавил, что вторая выплата семьям с детьми до 16 лет является полезной, но немного запоздалой. «Много было аналитики и исследований в последние года полтора-два, из которых следовало, что одним из ключевых факторов, определяющих бедность, в России является наличие детей», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Деньги будут выданы в июле, сообщает RNS . Это мера стала уже второй выплатой в помощь семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Первая выплата началась в июле. По 10 тысяч рублей выдавали на детей от трех до 16 лет.