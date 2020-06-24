Уральцам разрешили посетить парад в условиях пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На парад Победы в Екатеринбурге пришло больше VIP-персон, чем было согласовано по плану, передает корреспондент URA.RU. На главной трибуне, где планировалось разместить только 10 человек, оказались люди, которых не было в плане, который заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Евгений Поплавский ранее представлял полпреду Николаю Цуканову.

На VIP-трибуне, в частности, находятся митрополит Кирилл, сенатор Аркадий Чернецкий и спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, помощник уральского полпреда Анна Ленская, которых не было на ранее согласованной схеме. В соответствии с ней принимать парад должны были командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александра Лапин, начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев, полпред Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев и еще шесть человек.

В числе гостей на трибунах — меценат, глава РМК Игорь Алтушкин с женой. Рядом с ними сидит народный артист РФ Сергей Безруков. Рядом с трибунами также видны заместители губернатора Валерий Чайников и Азат Салихов, а также отдельные депутаты регионального Заксобрания.

URA.RU ранее сообщало, что на параде в Екатеринбурге не будет ветеранов. Горожанам разрешили наблюдать за ним из-за ограждения.

На основной трибуне, несмотря на требования социального дистанцирования, удалось разместить больше 10 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания Михаил Зубарев, митрополит Кирилл, депутат Сергей Никонов у основания VIP-трибуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Безруков и Игорь Алтушкин на параде Победы в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU