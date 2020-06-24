Российский туризм плохо перенесет закрытие границ ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если Евросоюз не откроет границы для россиян из-за продолжающейся в РФ эпидемии, это будет иметь крайне негативные последствия для российского турбизнеса. Однако некоторые государства возможно откроют границы для туристов из России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Это будет иметь очень негативные последствия. Однако отдельные страны, которые входят в Евросоюз, но имеют свою национальную визу, либо заинтересованы в российских туристах, могут специально для российского рынка дать такую возможность [въезда] за счет национальной визы», — говорит Мальцев.

Среди стран, которые могут разрешить россиянам въезд по национальной визе, могут оказаться Болгария и Греция. Эти страны зависят от туризма, а доля российских отдыхающих у них большая, объяснил эксперт. Также, возможно, россиян смогут принять Чехия и Словакия, считает собеседник агентства. А на поездку в Хорватию, Италию или Францию можно не надеяться, они запросто обойдутся и без туристов из России, уточнил Мальцев.

Евросоюз после открытия границ собирается сохранить запрет на въезд для россиян. Власти решили так из-за сохраняющегося в России высокого количества новых заражений COVID.

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