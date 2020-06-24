Выяснилось, когда россияне полетят за границу

О сроках восстановления авиасообщения не знает даже вице-премьер РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия возобновит авиасообщение с другими странами, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — приводит его слова RNS . Борисов подчеркнул, что сам он не знает дату, когда авиасообщение будет восстановлено.

РФ временно приостановила ависообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Однако 8 июня премьер-министр Михаил Мишустин разрешил выезжать заграницу гражданам с целью работы, учебы, лечения и ухода за больными родственниками. Кроме того, стали возможны поездки к проживающим за рубежом членам семьи и попечителям.

Ранее Ростуризм признался, что иностранные государства пока что не готовы принимать россиян. Позже стало известно, что Евросоюз после смягчения ограничительных мер может сохранить запрет на въезд для россиян.

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