Стало известно, почему перенесли суды над схиигуменом Сергием

Решено не будоражить народ перед голосованием по поправкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Суды над схиигуменом Сергием перенесены на июль. Накануне о переносе заседания по административному делу сообщили в Свердловском областном суде (монах обвиняется по части 9 статьи 13.15 КоАП о фейках — рассматривать дело будут в участке мировых судей №3 Верхней Пышмы 7 июля). Между тем, как стало известно URA.RU, заседание церковного суда также будет перенесено — с 26 июня на июль. Все это — из-за голосования по Конституции.

«Раньше к его проповедям относились как к чудачествам и смотрели на них сквозь пальцы, но, начав выступать против церкви и действий властей в связи с коронавирусом, он перешел черту, — поясняет источник агентства в органах власти. — Однако старца почитают многие известные уважаемые в регионы люди, и что с ним теперь делать — непонятно. Судебные процессы решено перенести на июль, чтобы не будоражить общественность перед голосованием по поправкам в Конституцию: скандал с отцом Сергием и конфликт вокруг его монастыря раскалывает верующих».

«Думаю, что эта версия верна: хотя у нас церковь и отделена от государства, но это отделение весьма условно Ситуация с отцом Сергием получила резонанс, вышла на всероссийский уровень, в ходе конфликта выяснилось, чтобы у него очень много подвижников, в том числе среди очень известных людей. Конфликт принял общественно-резонансный характер, а накануне голосования по Конституции все возможные политические и социальные конфликты купируются, чтобы не было излишней ажитации — это общепринятая практика, — прокомментировал URA.RU политолог Сергей Мошкин. — Думаю, что об этом распорядились в Москве и что перенос связан именно с предстоящим голосованием, а не с позициями сторон. В самой истории все ясно».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу екатеринбургской епархии. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал верующих выходить на улицы, не подчиняться властям. Также он заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, и обвинил патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры. Впоследствии Сергий открыто выступил против патриарха Кирилла и призвал его уйти в отставку.

Екатеринбургская епархия предала Сергия церковному суду. 15 июня он пришел на него, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей. Рассмотрение дела о лишении его сана было отложено на 26 июня. Схиигумен Сергий отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные ему монахи и послушники, и сейчас монастырь не подчиняется епархии. При этом часть монахинь покинула его, в том числе игуменья (настоятельница) обители, матушка Варвара, которая не разделила позицию отца Сергия и обвинила его в расколе.