26 июня 2020
25 июня 2020

Зараженный COVID курганец вернулся с вахты и гулял по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, сумка, пассажиры, автобус
Вахтовик из Шимихнского района не стал уходить на самоизоляцию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Больной коронавирусом житель Шумихинского района (Курганская область), вернувшись с вахты, не ушел на самоизоляцию. Напротив, он гулял по городу и посетил местную больницу. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Шумихинского Сергей Максимовских.

25 июня коронавирус обнаружили у трех жителей района: у двух мужчин и женщины. «Один из мужчин, вернувшись с вахты, кроме того, что не сообщил о себе в ГБУ „Шумихинская центральная районная больница“, еще и по городу погулял, а также привез в поликлинику родственницу», — рассказал Максимовских.

После визита мужчины в больницу, медучреждение закрыли 25 июня и провели в нем обработку. У персонала взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию и отправили на карантин. С 26 июня больница работает в штатном режиме.

На момент написания новости дозвониться до Максимовских не удалось. Главврача шумихинской больницы Андрея Устинова не было на месте.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области запрещено нарушать двухнедельный режим самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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