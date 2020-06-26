Зараженный COVID курганец вернулся с вахты и гулял по городу

Вахтовик из Шимихнского района не стал уходить на самоизоляцию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больной коронавирусом житель Шумихинского района (Курганская область), вернувшись с вахты, не ушел на самоизоляцию. Напротив, он гулял по городу и посетил местную больницу. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Шумихинского Сергей Максимовских.

25 июня коронавирус обнаружили у трех жителей района: у двух мужчин и женщины. «Один из мужчин, вернувшись с вахты, кроме того, что не сообщил о себе в ГБУ „Шумихинская центральная районная больница“, еще и по городу погулял, а также привез в поликлинику родственницу», — рассказал Максимовских.

После визита мужчины в больницу, медучреждение закрыли 25 июня и провели в нем обработку. У персонала взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию и отправили на карантин. С 26 июня больница работает в штатном режиме.

На момент написания новости дозвониться до Максимовских не удалось. Главврача шумихинской больницы Андрея Устинова не было на месте.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области запрещено нарушать двухнедельный режим самоизоляции.