Число заболевших COVID курганцев приблизилось к рекорду

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 27 июня подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Больше всего заболевших за день в Зауралье зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая.

«На 27 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 39 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. За последние сутки выписано 25 человек.

С начала регистрации заболеваемости в регионе обнаружили 739 заболевших. Из них выздоровели 394 человек, трое пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.

По прогнозу URA.RU, регион в ближайшее время перейдет на новый этап ослабления ограничений, связанных с карантином, только если число новых зараженных ежедневно будет снижаться.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион.