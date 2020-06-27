Экономист: выплаты на детей продлят на вторую волну коронавируса

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«Мне непонятно, почему этим так озабочено Министерство труда. Я мог бы понять, когда этим было бы озабочено Министерство финансов. Потому что эти выплаты не проходят ни через какие бюджеты, подотчетные Минтруда. А если даже проходят, то им только целевое финансирование дают. Они и не обязаны урезать за счет повышения возрастного ценза на выплаты свои программы. Чего они так подпрыгивают, мне непонятно», — заявил Калугин.

Также экономиста удивила категорическая позиция Минтруда РФ по вопросу повышения возраста для детей, попадающих под выплаты, до 18 лет. В ведомстве выступили против подобной инициативы, объяснив это наступлением у таких детей трудового возраста, а следовательно исключением их из группы нуждающихся.

Калугин подчеркнул, что денег на подобные выплаты государству хватит примерно на полтора года. «И на повторные выплаты, и на МРОТы хватит. Но в этом году дыра в бюджете РФ и вообще в консолидированном бюджете — как минимум 7-8 триллионов рублей. Это чуть меньше ликвидной части фонда национального благосостояния. То есть до конца этого года денег хватит. А вот в следующем году все будет жестко», — добавил он.

«Если карантин будет, то выплаты, конечно, будут, но не в июле. Введут карантин из-за второй волны в сентябре — будут выплаты в сентябре. Эта такая вещь, которая достаточно легко контролируется и вообще удобна для выплат — списки [нуждающихся] уже известны», — рассказал экономист.

В случае наступления второй волны коронавируса и, как следствие, возобновления карантина россияне могут рассчитывать на повторную финансовую помощь от государства и продление социальных выплат. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

Экономист уверен в возобновлении выплат с наступлением новой волны коронавируса Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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