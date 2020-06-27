27 июня 2020

Туристов в российских санаториях заставят отдыхать в масках

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе открыли для посещения детский парк. Курган, детский парк, масочный режим, короновирус, подросток в маске, школьник в маске
Постояльцы санаториев будут обязаны носить маски в присутствии людей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для борьбы с COVID-19 отдыхающим в санаториях придется соблюдать жесткие правила поведения. В частности, отдыхающие будут обязаны носить маски в присутствии других людей. Документ с новыми профилактическими рекомендациями опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Отдыхающих обяжут в присутствии других людей носить защитные маски. Их нужно будет менять раз в три часа. Также санаториям придется дезинфицировать весь общий транспорт, которым пользуются гости, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования с соблюдением принципа социального дистанцирования. Термометрию [измерение температуры] необходимо проводить не реже 1 раза в день», — сообщает ведомство.

При этом Роспотребнадзор упростил въезд в санатории для россиян во время пандемии. Ведомство даже разрешило заселять незнакомых людей в один номер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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