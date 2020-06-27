Туристов в российских санаториях заставят отдыхать в масках

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При этом Роспотребнадзор упростил въезд в санатории для россиян во время пандемии. Ведомство даже разрешило заселять незнакомых людей в один номер.

«При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования с соблюдением принципа социального дистанцирования. Термометрию [измерение температуры] необходимо проводить не реже 1 раза в день», — сообщает ведомство.

Отдыхающих обяжут в присутствии других людей носить защитные маски. Их нужно будет менять раз в три часа. Также санаториям придется дезинфицировать весь общий транспорт, которым пользуются гости, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Для борьбы с COVID-19 отдыхающим в санаториях придется соблюдать жесткие правила поведения. В частности, отдыхающие будут обязаны носить маски в присутствии других людей. Документ с новыми профилактическими рекомендациями опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Постояльцы санаториев будут обязаны носить маски в присутствии людей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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