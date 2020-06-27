27 июня 2020

Стало известно имя монахини, которую Собчак обвинила в избиении

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, среднеуральский женский монастырь
Прихожане рассказали, на кого указала Собчак, заявив об избиении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении ее и съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Прихожане назвали имя и должность женщины, на которую показала журналистка.

«Монахиня, на которую указывает Ксения Собчак в своем видео — руководитель канцелярии обители „Спорительница хлебов“ матушка Татьяна», — сообщили URA.RU прихожане монастыря.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями «Спорительницы хлебов» для объяснения ситуации. Однако в канцелярии монастыря бросили трубку, так ничего и не сказав.

Ксения Собчак заявила об избиении 27 июня в своем telegram-канале. Журналистка опубликовала в своем telegram-канале несколько видео и рассказала, что ее съемочную группу побили и отняли камеры.

Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область
Матушка Татьяна (в центре) руководит канцелярией Среднеуральского женского монастыря
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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