Стало известно имя монахини, которую Собчак обвинила в избиении

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Ксения Собчак заявила об избиении 27 июня в своем telegram-канале. Журналистка опубликовала в своем telegram-канале несколько видео и рассказала, что ее съемочную группу побили и отняли камеры.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями «Спорительницы хлебов» для объяснения ситуации. Однако в канцелярии монастыря бросили трубку, так ничего и не сказав.

«Монахиня, на которую указывает Ксения Собчак в своем видео — руководитель канцелярии обители „Спорительница хлебов“ матушка Татьяна», — сообщили URA.RU прихожане монастыря.

Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении ее и съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Прихожане назвали имя и должность женщины, на которую показала журналистка.

Прихожане рассказали, на кого указала Собчак, заявив об избиении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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