В Екатеринбургской епархии отреагировали на инцидент с Собчак

В инциденте с Ксенией Собчак будут разбираться правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Екатеринбургская епархия изучает ситуацию, связанную с нападением на журналистку Ксению Собчак и съемочную группу, которая снимала в Среднеуральском женском монастыре фильм о насилии над детьми. Об этом сообщил руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

«Изучаем ситуацию», — приводит его слова ТАСС. Миняйло подчеркнул, что в инциденте будут разбираться правоохранительные органы. При этом епархия посоветовала не посещать монастырь. Также в Екатеринбургской епархии отметили, что с самого начала просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как там «сложилась духовно нездоровая обстановка». На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Екатеринбургской епархии.

Ранее Собчак опубликовала полное видео конфликта, произошедшего на территории монастыря. На кадрах зафиксировано, как отбирают ка меру у оператора, избивают бывшего послушника Филиппа. Кроме того, в ролике показан момент конфликта Собчак с монахиней и падение журналистки на землю.

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