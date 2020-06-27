Собчак и ее оператор поделились переживаниями о конфликте в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Приверженцы схиигумена Сергия (Романова) стерли все, что записал в Среднеуральском женском монастыре оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков. Об этом она сообщила журналистам, выйдя из отдела полиции №28 в Среднеуральске, где им вернули отнятое в монастыре оборудование — передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Там были истории, которые мы снимали, в том числе на территории монастыря, — рассказала Собчак. — Там были и какие-то другие вещи, которые Сергей записывал отдельно».

По словам ее оператора, флеш-карта в камере оказалась отформатирована, а гнездо флешки повреждено. «Отец Сергий изгоняет дух Айфон, а тут, оказывается, у всех монашек „Айфоны“, на которые они снимают, — заметил Ерженков. — И еще и флешки умеют форматировать! Лицемеры!»

Представитель отца Сергия екатеринбуржец Всеволод Могучев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я не отслеживал, действительно ли было что-то на флешке. По моему мнению, то, что сегодня произошло — это хорошая PR-кампания перед выходом фильма Ксении Собчак [об отце Сергии и его монастыре]», — заявил URA.RU представитель Сергия Всеволод Могучев.

Собчак добавила, что сам отец Сергий, хоть и не присутствовал в обители во время инцидента — все время был на связи с монахинями. «Он постоянно звонил, с момента, как нас с Христиной увидели, как мы шли по кладбищу», — говорит Собчак (Христина — девушка, которая будучи послушницей, подвергалась, по ее словам, физическим наказаниям в монастыре — прим. ред.).

Собчак отметила профессионализм действий охраны обители и монахинь, препятствовавших съемкам. «Даже по тому маленькому видео, которое удалось снять, видно, что они действуют абсолютно профессионально, такое ощущение, что это подготовленные спецназовцы: они нас рассекли, по отдельности избили мужчин и держали меня, чтобы я не могла выйти из монашеского круга. Сейчас я понимаю, что это очень профессиональные действия», — заявила она.

Ранее Ксения Собчак заявила об избиении ее съемочной бригады в монастыре отца Сергия «Спорительница хлебов», а позже опубликовала видео конфликта: на кадрах видно, как охранники обители отбирают камеру у оператора, избивают бывшего послушника Филиппа. Также в ролике заснят момент конфликта Собчак с монахиней и падение журналистки на землю.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU