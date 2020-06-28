27 июня 2020
26 июня 2020
25 июня 2020

В Тюменской области растет число зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переезд Екатеринбургский театр кукол в здание кинотеатра «Колизей». Екатеринбург, эпидемия, карантин, защитная маска, маска на лицо, пандемия, covid-19, covid19, коронавирус
В регионе сохраняется опасная ситуация с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на 28 июня выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки 67 новый случай заболевания», — передает оперштаб. В регионе сохраняется опасная ситуация с коронавирусом. За сутки выздоровели 12 тюменцев.

С начала эпидемии в регионе выявлено 2953 случаев заражения коронавирусом. 1732 пациента выздоровели, умерли 17 человек.

С 25 июня в Тюменской области ослабили карантин: для жителей открыли ТРЦ (без разрешения работы кинотеатров и развлекательных зон) и фитнес-центры. После этого число заболевших коронавирусом стало резко увеличиваться.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...