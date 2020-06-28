В Тюменской области растет число зараженных коронавирусом

В регионе сохраняется опасная ситуация с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области на 28 июня выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки 67 новый случай заболевания», — передает оперштаб. В регионе сохраняется опасная ситуация с коронавирусом. За сутки выздоровели 12 тюменцев.

С начала эпидемии в регионе выявлено 2953 случаев заражения коронавирусом. 1732 пациента выздоровели, умерли 17 человек.

С 25 июня в Тюменской области ослабили карантин: для жителей открыли ТРЦ (без разрешения работы кинотеатров и развлекательных зон) и фитнес-центры. После этого число заболевших коронавирусом стало резко увеличиваться.