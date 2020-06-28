Дистанционное обучение приведет к краже данных школьников

Опыт показал, что с дистанционным обучением в России есть проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введение дистанционного обучения среди школьников и студентов может привести к утечке личных данных несовершеннолетних пользователей. Отказываться от внедрения онлайн-обучения не стоит, но безопасность учащихся будет находиться в руках разработчиков системы. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Агентства кибербезопасности, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее стало известно, что в российских школах и колледжах хотят провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Новую систему проверят в 14 регионах страны, в том числе в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае.

«Любая новая система имеет свои уязвимости в безопасности хранения и перемещения данных. Угрозы с точки зрения информационной безопасности будут существовать и с системой дистанционного обучения. Будут проблемы с утечкой данных и их фальсификацией — от этого никуда не деться. Главное то, как быстро эти проблемы смогут устранять. Сейчас необходимо обратить особое внимание не только на саму систему, но и на профессионализм разработчиков. Именно им предстоит оперативно находить и устранять ошибки, которые могут привести к краже данных и взломов профилей», — объяснил Лифшиц. Однако все ошибки в работе системы удастся установить только опытным путем, поэтому откладывать внедрение онлайн-обучения нет никакого смысла.

По мнению собеседника агентства, цифровую образовательную среду можно сделать безопасной. «Все зависит от архитектуры системы: она может быть сделана как отдельная сеть в интернете, закрытая от внешней сети. Есть масса программных и технических средств сделать эту сеть защищенной — такая есть у военных и правоохранительных органов, никаких сложностей нет. Но риски при этом будут сохраняться», — рассказал эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перевод образовательных учреждений на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса было трудным, но верным решением, пишет «Ридус». При этом глава государства отметил, что система образования способна поэтапно переходить к дистанционной системе, передает телеканал 360.

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