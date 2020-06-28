Сегодня, 28 июня — 200-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 110-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 130 290 случаев заражения коронавирусом (+57 705). Скончались 502 730 пациентов с COVID-19 (+1,647), 5 520 906 инфицированных выздоровели (+40 269).
Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 597 742). На втором месте находится Бразилия (1 319 274), далее идет Россия (634 507). Потом в рейтинге расположились Индия (538 689) и Великобритания (311 151).
На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+285). В Свердловской области нашли 209 инфицированных, в Челябинской области — 152, в ЯНАО — 154. В Тюменской области выявлено 57 случаев, в Пермском крае — 52. Меньше всего заболевших в Курганской области (+39).
Когда изобретут средство от коронавируса
Китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила об успешном тестировании на людях
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса, проходящего в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть сокращены. По его словам, при таких условиях некоторые свойства препарата будут не до конца изучены, в частности, невозможно будет установить продолжительность действия российской вакцины.
Учитывая риск наступления второй волны пандемии, Россия может
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Но глава государства уверен, что риск был оправдан, так как хотелось посмотреть своими глазами, как там все устроено. Лидер государства рассказал, что ему приходится сдавать тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Он отметил, что все результаты были отрицательными. Президент России отверг конспирологические версии возникновения COVID-19. Он также заявил об отсутствии оснований для заявлений о преднамеренном заражении человечества.
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала первые полтора месяца пандемии в России самыми страшными. По словам вице-премьера, она и ее коллеги очень эмоционально переживали тот период.
За время самоизоляции продажи антидепрессантов в России выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным компании DSM Group, за последние две недели марта рост продаж составил более 60%. Всего с марта по июнь россияне купили 2,3 миллиона упаковок.
Ситуация в мире
Бразилия и Британия договорились о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от COVID-19. Соглашение предполагает закупку вакцины и передачу технологии ее производства.
В Сингапуре с 1 июля открываются основные
Почти семь миллиардов долларов удалось собрать
Мнения экспертов
Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков считает, что необходимо отменить требование предоставлять при заезде в санаторий сведения об отсутствии контактов с больными коронавирусом. По его словам, не ясно, как будут проверять,
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