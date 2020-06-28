Россия готова поставлять вакцины и тесты на коронавирус на мировой рынок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 июня — 200-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 110-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 130 290 случаев заражения коронавирусом (+57 705). Скончались 502 730 пациентов с COVID-19 (+1,647), 5 520 906 инфицированных выздоровели (+40 269).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 597 742). На втором месте находится Бразилия (1 319 274), далее идет Россия (634 507). Потом в рейтинге расположились Индия (538 689) и Великобритания (311 151).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+285). В Свердловской области нашли 209 инфицированных, в Челябинской области — 152, в ЯНАО — 154. В Тюменской области выявлено 57 случаев, в Пермском крае — 52. Меньше всего заболевших в Курганской области (+39).

Когда изобретут средство от коронавируса

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG) заявила об успешном тестировании на людях второй вакцины от COVID-19. Отмечается, что она способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1 120 здоровых участников испытаний.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса, проходящего в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть сокращены. По его словам, при таких условиях некоторые свойства препарата будут не до конца изучены, в частности, невозможно будет установить продолжительность действия российской вакцины.

Учитывая риск наступления второй волны пандемии, Россия может поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия готова к диалогу с международными и общественными организациями.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин признал, что подвергал себя риску, когда поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Но глава государства уверен, что риск был оправдан, так как хотелось посмотреть своими глазами, как там все устроено. Лидер государства рассказал, что ему приходится сдавать тесты на коронавирус раз в три-четыре дня. Он отметил, что все результаты были отрицательными. Президент России отверг конспирологические версии возникновения COVID-19. Он также заявил об отсутствии оснований для заявлений о преднамеренном заражении человечества.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала первые полтора месяца пандемии в России самыми страшными. По словам вице-премьера, она и ее коллеги очень эмоционально переживали тот период.

За время самоизоляции продажи антидепрессантов в России выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным компании DSM Group, за последние две недели марта рост продаж составил более 60%. Всего с марта по июнь россияне купили 2,3 миллиона упаковок.

Ситуация в мире

Бразилия и Британия договорились о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от COVID-19. Соглашение предполагает закупку вакцины и передачу технологии ее производства.

В Сингапуре с 1 июля открываются основные туристические достопримечательности : музеи, парки развлечений, зоопарки, а также казино. Они были закрыты почти три месяца назад из-за введения карантина.

Почти семь миллиардов долларов удалось собрать на борьбу с коронавирусом, благодаря благотворительному концерту Global goal: unite for our future. В нем приняли участие такие звезды шоу-бизнеса, как певицы Шакира, Майли Сайрус, группа Coldplay и другие музыканты.

Мнения экспертов

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков считает, что необходимо отменить требование предоставлять при заезде в санаторий сведения об отсутствии контактов с больными коронавирусом. По его словам, не ясно, как будут проверять, был ли контакт с зараженным , если сам человек может об этом не знать.