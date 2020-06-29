28 июня 2020

Собчак рассказала о последствиях конфликта в уральском монастыре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения
Телеведущая рассказала, что у нее огромный синяк на бедре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Последствия избиения телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области оказались намного серьезнее. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь».

По словам Собчак, вечером после конфликта она принимала душ и заметила на бедре большой синяк. «Я принимала душ и увидела огромный синяк на бедре, видимо, падение было серьезнее, чем мне показалось из-за адреналина», — рассказала телеведущая.

Ранее Собчак рассказала, что нападавшие на съемочную группу в Среднеуральском монастыре разбили камеру, толкнули ее на землю и держали, а еще двоих человек избили. Их в результате доставили в больницу. Заявление съемочной группы о нападении зарегистрировали в полиции. Сейчас телеведущая и ее команда готовятся к суду.

27 июня Собчак приехала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней прибыла девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. Там на ведущую и ее съемочную бригаду напали монахини и сторонники схиигумена Сергия.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...