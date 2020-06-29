Собчак рассказала о последствиях конфликта в уральском монастыре

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27 июня Собчак приехала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней прибыла девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. Там на ведущую и ее съемочную бригаду напали монахини и сторонники схиигумена Сергия.

Ранее Собчак рассказала, что нападавшие на съемочную группу в Среднеуральском монастыре разбили камеру, толкнули ее на землю и держали, а еще двоих человек избили. Их в результате доставили в больницу. Заявление съемочной группы о нападении зарегистрировали в полиции. Сейчас телеведущая и ее команда готовятся к суду.

По словам Собчак, вечером после конфликта она принимала душ и заметила на бедре большой синяк. «Я принимала душ и увидела огромный синяк на бедре, видимо, падение было серьезнее, чем мне показалось из-за адреналина», — рассказала телеведущая.

Последствия избиения телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области оказались намного серьезнее. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь».

Телеведущая рассказала, что у нее огромный синяк на бедре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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