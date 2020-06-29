Неделя в ЯНАО начнется порывистым ветром и дождями

В начале недели в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер и дожди. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, резкие порывы ветра будут наблюдаться в центральной и восточной части округа.
«Ветер юго-восточный 9-11 м/с, в отдельных районах до 21 м/с», — сообщается на сайте УГМС. Погода будет дождливая, местами пройдут грозы.
Температура воздуха в большинстве районов составит от +13 до +18 градусов Цельсия. Атмосферное давление в течение дня будет падать.
Наиболее сильный ветер прогнозируется в Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме, Тазовском и Красноселькупском районах. В западной части ЯНАО погода будет дождливая, но более спокойная — здесь скорость ветра не превысит 13-15 м/с.
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