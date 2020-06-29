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Неделя в ЯНАО начнется порывистым ветром и дождями

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Нагорный Деревенская ОПГ Челябинск, ливень, непогода, дождь
В восточных района пройдут дожди, сопровождающиеся порывистым ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале недели в ряде районов ЯНАО ожидается сильный ветер и дожди. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, резкие порывы ветра будут наблюдаться в центральной и восточной части округа.

«Ветер юго-восточный 9-11 м/с, в отдельных районах до 21 м/с», — сообщается на сайте УГМС. Погода будет дождливая, местами пройдут грозы.

Температура воздуха в большинстве районов составит от +13 до +18 градусов Цельсия. Атмосферное давление в течение дня будет падать.

Наиболее сильный ветер прогнозируется в Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме, Тазовском и Красноселькупском районах. В западной части ЯНАО погода будет дождливая, но более спокойная — здесь скорость ветра не превысит 13-15 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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