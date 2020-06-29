Семья из ЯНАО разбилась на тюменской «трассе смерти». ФОТО

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Ямальцы погибли в столкновении с грузовиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 423-м километре федеральной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе называют «трассой смерти», разбилась семья из ЯНАО. Как сообщили URA.RU в УГИБДД по Тюменской области, в лобовом столкновении с грузовиком погибла пара и их совершеннолетняя дочь.

«Автомобиль Mitsubishi, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Volvo. От удара погибли три человека, которые находились в Mitsubishi», — рассказали агентству в пресс-службе тюменского управления Госавтоинспекции.

Семья ехала из ямальского города Тарко-Сале. Водителю было 53 года, его супруге — 54 года, их дочери — 21 год. Сейчас сотрудники полиции продолжают проверку. Выясняются все детали смертельной аварии.

За федеральной дорогой Тюмень — Ханты-Мансийск закрепилось название «трасса смерти» из-за большого количества смертельных ДТП. В частности, в феврале на дороге перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, а в декабре 2018 года в результате столкновения автобуса с грузовиком МАЗ погибли шесть человек. Ранее власти Тюменской области объявили, что до 2023 года трассу частично расширят до двух полос в обе стороны, а посредине появится разделительная полоса, что сделает ее безопаснее.

Фото: сообщество «Инцидент | Нижневартовск», «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Инцидент | Нижневартовск», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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