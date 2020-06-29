Климатолог назвала причину холодов и ливней на Урале

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал россиянам лето, полное погодных катаклизмов . По его словам, из-за смены климата жара будет сменяться ливнями и холодами. При этом в такой ситуации есть и плюс — в этом сезоне ожидается высокий урожай.

Синоптики рассчитывают, что в июле погода не преподнесет сюрпризов, а августе вообще будет находиться в пределах нормы. «Дай бог, в июле будет умеренная ситуация. На август был прогноз, что температура сохранится в пределах нормы. Особенно теплое лето прогнозируется, как всегда, в южных районах европейской части России. Но этот год — аномальный, поэтому наиболее вероятный прогноз погоды — только на ближайшие сутки. Но и тот постоянно корректируется», — заключила эксперт.

«Июль — обычно самый дождливый месяц лета. Но в этом году весна пришла пораньше и дождливый период июля сместился на конец июня. Май был очень жарким, должна быть какая-то компенсация», — рассказала URA.RU Пестрякова.

Холодная и дождливая погода на Урале вызвана ранним приходом весны и смещением июльского дождливого периода на конец июня. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова.

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