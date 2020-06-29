За прошедшие сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 65 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 65 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее в регионе заболевание подтвердилось у 67 человек.

«Тюменская область — 65 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 3018 тюменцев.

Первая волна ухудшения COVID-обстановки по коронавирусу пришлась на июньские каникулы: с 12 по 14 июня ежесуточное количество подтвержденных случаев заболевания вирусом в регионе выросло втрое. Это значительно отодвинуло переход к третьему этапу снятия ограничений режима повышенной готовности.

Ранее губернатор Александр Моор ввел очередные послабления карантина в Тюменской области. Там были открыты парки, скверы, набережная реки Тура, ТРЦ и фитнес-залы. Кафе и ресторанам разрешили снова принимать гостей, но только в формате летних веранд. При этом, режим повышенной готовности в регионе продлен до 5 июля.