Политолог: планы оппозиции по срыву голосования не удались

Большинство россиян поддерживают поправки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Ход голосования по поправкам к Конституции демонстрирует высокий интерес россиян и широкую поддержку предложенных изменений. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя данные экзитполов, опубликованных ВЦИОМ.

По мнению политолога, голосование свидетельствует о том, что стремление оппозиции объявить голосование нелегитимным не имеет под собой оснований. «Планы маргинальной части нашего общества потерпели фиаско. Стратегия на дискредитацию, превращение в абсурд, выдумать несуществующие нарушения — не оправдали себя», — отметил Алексей Мартынов. Он предположил, что в оставшиеся три дня оппозиция предпримет еще попытки инициировать скандалы, связанные с голосованием.

По мнению Мартынова, итоговая явка на голосовании превысит 50%, при этом соотношение проголосовавших «за» и «против» поправок существенно не изменится.

Как ранее сообщало URA.RU, поправки в Конституцию поддержали 76,0% опрошенных ВЦИОМ. «Против» поправок высказались 23,6% из числа опрошенных. 0,4% респондентов заявили, что испортили бюллетени.

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