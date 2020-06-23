В Челябинске проигнорировали недовольство Москвы из-за праймериз

Челябинские единороссы утвердили результаты праймериз, несмотря на вопросы из ЦИК партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Центральный исполком «Единой России» потребовал от челябинского регионального отделения партии отчитаться за скандалы на праймериз по выдвижению кандидатов в Заксобрание области. В ЦИК остались недовольными тем, что победителей внутрипартийного голосования задвинули вглубь списков, а некоторых аутсайдеров — на проходные места, сообщил URA.RU высокопоставленный источник в «ЕР».

«В ЦИК потребовали провести повторное заседание президиума регионального политсовета „ЕР“, на котором разобрать, почему в восьми округах в лидеры списков и в одномандатных округах утверждены кандидаты, провалившие праймериз. Это дискредитирует саму идею внутрипартийного голосования. Сегодня [23 июня] прошло заседание президиума, на котором все сделали вид, что разобрали спорные моменты. Оставили прежнее решение в силе. И отправили его в ЦИК. Это просто отписка», — полагает инсайдер.

Среди спорных территорий ньюсмейкер назвал Горнозаводский округ №2, где второго номера праймериз Владислава Макеева против его воли убрали с проходного места в списке. В Златоустовском округе №8 одномандатником выдвинули исполнительного директора компании «Смарт» Олега Садовского, занявшего только третье место на праймериз. Но самый большой скандал — первым номером списка утвердили заместителя гендиректора ОАО «Челябинское рыбоводное хозяйство» Евгения Рындина, занявшего последнее, десяток место на праймериз. Инсайдеры ранее говорили корреспонденту URA.RU, что это креатура лидера регионального отделения партии и спикера ЗСО Владимира Мякуша.

В Копейском округе №20 первым номером списка сделали лидера фракции «Справедливой России» Илью Бархатова, вышедшего из прежней партии, но занявшего только четвертое место на праймериз «ЕР». Подобные вопросы были к Каштакскому округу №10, Калининскому округу №12 и другим территориям.

На заседании президиума также утвердили снятие с праймериз депутата Калининского райсовета Армана Аракеляна. Он шел на втором месте за сутки до конца внутрипартийного голосования, однако в последний день резко упал на четвертое место. В его окружении заявили о накрутках голосов. Жалобу проигнорировали. Баллотироваться на непроходном месте Аракелян отказался.

ЦИК должен согласовать списки кандидатов в течение ближайших двух дней. На 25 июня назначена конференция регионального отделения «ЕР», где утвердят кандидатов в каждом округе. На нее прилетает глава генсовета партии Андрей Турчак.