Челябинский депутат отказался идти на выборы от «Единой России»

В среде челябинских единоросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Калининского райсовета Челябинска Арман Аракелян отказался участвовать в выборах в законодательное собрание от «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР». Аракелян участвовал в праймериз «ЕР», рассчитывая на второе место по спискам в Калининском округе, но занял только четвертое и шансов на получение мандата депутата областного парламента у него нет.

«Он просто решил хлопнуть дверью. В 2015 году ему обещали, что от райсовета попадет в гордуму, но его оставили в районе. На праймериз он рассчитывал занять второе, после Владимира Бодрова, место. Но и здесь не получилось, — рассказал источник. — В итоге ему надоело тратить деньги, и он подал заявление о снятии с выборов».

На праймериз в Калининском округе Аракелян заявился одним из первых. В ходе голосования Бодров занимал первое место, а Аракелян второе, но в последнюю ночь их определили действующий депутат ЗСО Константин Толкачев и депутат гордумы Челябинск Илья Исайчук. Бодров и Аракелян заявили о накрутке голосов, из-за которой выиграли их соперники.

Толкачев приостановил членство в «ЕР» и пошел на выборы самовыдвиженцем. «ЕР» решила выдвинуть одномандатником Бодрова, а по спискам пойдет Исайчук. Аракелян потерял шансы получить мандат депутата ЗСО.

Телефоны Аракеляна и секретаря регионального отделения «ЕР», спикера ЗСО Владимира Мякуша не отвечают. Отключен телефон у секретаря Калининского политсовета, главы района Сергея Колесника.

Это не единственный скандал в Калининском округе. Исайчук, недовольный тем, что его не хотят выдвигать одномандатником, подал жалобу в региональный исполком «ЕР».

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах. Еще столько же — по партийным спискам.