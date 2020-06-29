Два американских военных самолета были замечены в нейтральных водах Черного моря, неподалеку от границ России. На перехват патрулей США отправились российские истребители Су-27, которые взяли иностранные воздушные судна на сопровождение.
«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A „Посейдон“ ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — цитирует Национальный центр управления обороной РФ РИА «Новости».
Как уточняет телеканал 360, российские истребители сопровождали патрули США на значительном удалении от государственной границы. Ее нарушения не было допущено. В центре управления обороной подчеркнули, что российские самолеты выполняли полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и тоже на нарушили границы других государств. Также российский пилот зафиксировал, что самолет США дозаправился в воздухе.
Ранее в России прошел эксперимент со «стаей» истребителей Су-35 во главе с самолетом Су-57. Он проходил в целях отработки взаимодействия техники в рамках внедрения цифровой системы тактического управления.
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