В онлайн-встрече примут участие представители отечественной промышленности Фото: Илья Московец © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 30 июня пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители отечественной промышленности. Они обсудят, готовы ли российские компании к реальным шагам по сокращению выбросов парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает и другие вопросы. Делиться своим видением ситуации будут замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, гендиректор ПАО «Энел» Стефан Звегинцов, член совета директоров ПАО «Северсталь» Филип Дэйер и другие эксперты. Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин и заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

Парижское соглашение — соглашение в рамках конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его подписали 195 стран и представители ЕС.