У мэра Екатеринбурга Александра Высокинского худшие в регионе показатели по явке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области на участки для голосования по внесению изменений в Конституцию за 5 дней пришло 32% избирателей (1 079 874 человек), сообщил источник URA.RU в региональном правительстве. На показателях региона сказалась крайне низкая явка в Екатеринбурге (23,5%), и Нижнего Тагила (27,3%), следует из данных, которые были отправлены в Москву и размещены в системе ГАС Выборы.

На пятый день голосования, в понедельник, 29 июня, явка в целом по областному центру за 5 дней составила 23,5% (прирост за один день — 5,92%). Самые низкие показатели у Чкаловской и Орджоникидзевской ТИК (22%), Октябрьская и Железнодорожная ТИК отчитались о явке в в 23%, в Кировской и Верх-Исетской явка составила 24%. Ленинская районная ТИК сообщила о голосовании 27% избирателей.

Демонстрируя явку на уровне 23,5%, Екатеринбург значительно отстает по этому показателю от столиц других регионов УрФО: к примеру, явка в Челябинске на вечер 29 июня явка составляет 36,5%; в Салехарде явка была выше уже 27 июня — она составила 39,56%.

Показатели ТИК Екатеринбурга значительно ниже, чем у муниципалитетов-лидеров в Свердловской области. Свободненская, Пелымская и Волчанская ТИК отчитались о явке более 60%, еще 15 ТИК (в том числе Камышловская, Пышминская, Алапаевская, Талицкая) — о явке более 50%.

Несмотря на провальную явку, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский спокоен на совещаниях, утверждают инсайдеры. Он обещает «кадровые выводы» только после окончания процедуры голосования.

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить явку за неделю голосования на уровне 62%, сообщало ранее URA.RU. Для этого региону необходимо ежедневно демонстрировать явку на уровне 8,5-8%. В случае, если на выборах сохранится текущая динамика, по итогам семи дней голосования явка составит 43, 75%.

Чтобы минимизировать контакты избирателей, голосование, в ходе которого избиратели могут одобрить или отклонить поправки в Конституцию, будет проходить не только на стационарных избирательных участках, а также в палатках, которые будут размещаться во дворах домов.

Для обеспечения безопасности избирателей вход и выход на участки производится через разные двери, каждому голосующему выдается маска и печатки, у него измеряют температуру. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами. По желанию до 17:00 1 июля можно вызвать представителей ТИК, чтобы проголосовать из дома.