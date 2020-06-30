Власти раскрыли, сколько тюменские дети будут учиться онлайн

1 сентября тюменские дети смогут вернуться в школы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Онлайн-уроки не будут занимать более 5% учебного времени школьников. Об этом во время брифинга заявил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер, комментируя внедрение в регионе федерального проекта цифровой образовательной среды (ЦОС). Чиновник вслед за главой региона Александром Моором опроверг слухи о переводе детей на дистанционное образование.

«Например, в рамках изучения истории России преподаватель может провести урок на онлайн-платформе Президентской библиотеки им. Ельцина. Но такие занятия не занимают более 5% от всей школьной программы. Тюменская область не вынашивает планы по переходу на дистанционное обучение», — подчеркнул Райдер. Замгубернатора напомнил, что проект ЦОС предполагает оснащение школ высокоскоростным доступом в интернет и компьютерами, позволяющими проводить онлайн-уроки в любых учебных классах, а не только в кабинетах информатики.

По словам Райдера, единственным фактором, не позволяющим сейчас вернуться к очному обучению детей, является распространение коронавируса. «Если к 1 сентября режим повышенной готовности будет отменен, мы не только вернемся к обычной форме обучения, но и проведем школьные линейки», — пообещал замглавы области.

Ранее URA.RU сообщало, что проект ЦОС будет внедряться до конца 2022 года в 14 субъектах РФ. Кроме Тюменской, из регионов Большого Урала проекте примут участие Челябинская область, ЯНАО и Пермский край.