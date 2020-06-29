В эксперименте примут участие 14 регионов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) не является переходом на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее стало известно, что регион вошел в число 14 пилотных субъектов РФ, где ЦОС будет внедряться с 1 сентября.

«Хочу вас успокоить и уточнить, что это не эксперимент и не переход на дистанционное обучение», — отметил Моор. По словам главы региона, речь идет о материально-техническом оснащении школ и увеличении скорости интернета. Губернатор уверен, что это позволит прямо на уроках проводить телемосты с другими регионами России, слушать лекции ведущих спикеров, защищать проекты на федеральных и международных конкурсах.

Об этом же URA.RU заявил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. «Речь действительно идет об улучшении материально-технического оснащения школ, с увеличением скорости интернета, — подтвердил чиновник — Для сельских школ мы тянем интернет со скоростью 50 мгб в секунду, для городских — 100 мгб. Мы включены в этот эксперимент и у нас подписано соглашение с Минспросвещения РФ».

Эксперимент с ЦОС продлится по 31 декабря 2022 года. Кроме Тюменской и Челябинской областей, из регионов Большого Урала в нем примут участие ЯНАО и Пермский край.