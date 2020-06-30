ТРЦ в Тюменской области открылись 25 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 был диагностирован у 69 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Это самое высокое число заболевших в регионе после открытия ТРЦ и фитнес-клубов, которое состоялось 25 июня.

«Тюменская область — 69 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 3087 тюменцев. Подробностей о новых заболевших и очагах заражения COVID-19 пока не сообщается.

Кроме того, в регионе зафиксирована новая смерть от коронавируса — за минувшие сутки скончался 55-летний мужчина. По данным регионального оперштаба, он находился на ИВЛ в течение недели. Всего в области от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 18 человек.

Помимо возобновления работы ТРЦ, с 22 июня в Тюменской области открыты для посещения парки, скверы и набережная реки Туры. Кроме того, общепиту разрешили работать в формате летних кафе. При этом губернатор Александр Моор подчеркнул, что пока ситуация с COVID-19 не позволяет полноценно перейти к третьему этапу снятия ограничений — до 5 июля в регионе действует режим повышенной готовности.