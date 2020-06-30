Путин сегодня выступит с телеобращением к народу

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Обращение президента ждут в 14.00 по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 июня, выступит с обращением к согражданам. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, Путин сегодня обратится к россиянам, ближе к 14:00», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла.

1 июля в России объявлен днем всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ. Ранее Песков заявлял, что перед важными событиями, к которым, несомненно, относится голосование, президент всегда обращается к россиянам.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Путин «поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда. Режим самоизоляции не оказал никакого влияния на рабочий график главы государства, подчеркнул Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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