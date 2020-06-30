Путин сегодня выступит с телеобращением к народу

Президент России Владимир Путин сегодня, 30 июня, выступит с обращением к согражданам. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Действительно, Путин сегодня обратится к россиянам, ближе к 14:00», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла.
1 июля в России объявлен днем всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ. Ранее Песков заявлял, что перед важными событиями, к которым, несомненно, относится голосование, президент всегда обращается к россиянам.
Также пресс-секретарь президента отметил, что Путин «поддерживает ту самую активность, которая у него была всегда. Режим самоизоляции не оказал никакого влияния на рабочий график главы государства, подчеркнул Песков.
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