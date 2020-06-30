Эпидемиолог: будет ли новая волна коронавируса после 1 сентября

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Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что новый учебный год в школах начнется 1 сентября . В школах будут усилены противоэпидемиологические меры.

С ним соглашается председатель родительского комитета школы «Преображенская» (Москва) Давид Горелишвили, добавляя, что сейчас самое главное — сдача выпускниками экзаменов. «Надеюсь, что к 1 сентября страсти улягутся, но до этого еще долго, целое лето. Сложнее ситуация с ЕГЭ. Сейчас приоритетная задача — чтобы выпускные классы сдали его с минимальными препятствиями», — заключил эксперт.

По словам Малеева, педагоги и родители школьников, тем не менее, готовы к любому варианту развития событий 1 сентября. «Ситуация с коронавирусом в России улучшается, снижается заболеваемость, и сейчас есть все основания предполагать, что школы откроются именно 1 сентября. Но до учебного года еще больше двух месяцев, ситуация может стремительно поменяться — все будет зависеть от коронавирусной статистики», — сказал URA.RU Малеев.

«Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения. Массово дети могут быть только переносчиками. А чтобы дети не были переносчиками, надо изолировать болеющих взрослых», — отметил он.

Открытие школ 1 сентября вряд ли станет причиной второй волны коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Виктор Малеев

Главная задача школ сейчас — минимизировать сложности в сдаче ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

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