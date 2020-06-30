Власти ЯНАО готовятся ко второй волне коронавируса

Для медиков скорой помощи в Новом Уренгое построят дополнительную подстанцию Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО собирается разместить дополнительную подстанцию скорой помощи в Новом Уренгое, который является крупнейшим очагом коронавируса в регионе. Для медиков построят быстровозводимый контейнер за 56 млн рублей. Власти уже ищут исполнителя работ, следует из данных портала госзакупок.

Согласно карточке объявленного аукциона, заказ сделала Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО. В техническом задании говорится, что подрядчик будет должен собрать одноэтажный контейнер, в котором разместят подстанцию скорой помощи. Здание будет состоять из нескольких корпусов: помимо главного, в котором будут находиться медработники, в проекте предусмотрен теплый гараж на два автомобиля. Конструкция, по расчетам, должна прослужить не менее 20 лет.

Появится станция в микрорайоне Коротчаево, который отдален от центра Нового Уренгоя. Согласно кадастровой карте, участок земли уже распределен для «стационарного медицинского обслуживания». В контейнере сделают комнату оказания экстренной помощи, хранилище лекарств, кладовку и помещения для врачей. На строительство правительство ЯНАО готово выделить до 56,6 млн рублей из бюджета. Возвести здание нужно до 25 декабря, подрядчик еще не найден.

Получить оперативный комментарий окружного правительства URA.RU не удалось. Агентство направило в пресс-службу запрос, ответ пока не поступил.

В середине июня губернатор Дмитрий Артюхов поручил подготовить ЯНАО ко второй волне коронавируса, которая может наступить осенью. Сразу после этого округ начал строительство двух инфекционных центров в Салехарде и Новом Уренгое, в которых суммарно разместят до 300 человек. Деньги выделили из бюджета Ямала, общая сумма превышает 2,4 млрд рублей. Центры планируют возвести уже к сентябрю-октябрю.