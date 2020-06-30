Журналист припомнил Собчак личный разговор, в котором она называла детей гаденышами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев припомнил журналистке Ксении Собчак ее негативные высказывания о детях, после чего обвинил ее в лицемерии и двуличии. Такое мнение он высказал в эфире You-Tube программы «Соловьев LIVE» после интервью Собчак с бывшей соведущей Анной Шафран.

Ранее сообщалось, что Собчак со своей командой снимает фильм о насилии над несовершеннолетними в Среднеуральском женском монастыре, который расположен в Свердловской области.

Соловьев включил запись личного телефонного разговора Собчак, в котором телеведущая называла детей «гаденышами». «Ксения Анатольевна забыла. Давайте послушаем знаменитый диалог, который стал публичным. Чтобы было ясно, что когда из себя корчит девицу дама, которая такой не является», — сказал Соловьев в прямом эфире, после чего позвонил по видеосвязи Собчак.

Телеведущая отметила, что в личной беседе может говорить все, что угодно. «То есть вы отстаиваете право на двуличие и лицемерие?», — спросил девушку телеведущий. Собчак заявила, что имеет право на личное общение с любыми людьми. «На тот момент лицемерия никакого не было», — ответила, повысив голос, собеседница. Кроме этого, по информации телеведущей, в тот момент, когда была сделана запись, у нее не было ребенка и она являлась чайлд-фри. Соловьев добавил, что указанный фрагмент личной беседы могла бы упомянуть и Шафран во время интервью с Собчак, но не стала этого делать, так как является «добрым человеком».

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