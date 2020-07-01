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Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15% для граждан, у которых доходы превышают 5 млн рублей в год. Он потребовал, чтобы механизм распределения средств «налога для богатых» был прозрачным и понятным россиянам, отмечало агентство Nation News. После этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для российских миллиардеров нужно ввести налог на сверхдоходы , чтобы забирать у них большую часть заработка.

За время пандемии (с марта по май) состояние российских долларовых миллиардеров выросло на 62 млрд долларов, отмечал Forbes. Больше всего разбогател владелец «Норникеля» Владимир Потанин (+6,4 млрд долларов: с 19,7 до 26,1 млрд долларов), глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+ 5,4 млрд долларов: с 17,1 до 22,5 млрд долларов), а также совладелец НЛМК Владимир Лисин (+2, (млрд долларов: с 18,1 до 21 млрд долларов).

Издание отмечает, что для проживания российские миллиардеры в большинстве своем выбирают Москву — там обосновались 73 человека. За рубежом самое большое количество миллиардеров поселились в Нью-Йорке (113 человек), Гонконге (96 человек) и Сан-Франциско (77 человек). Эксперты зафиксировали заметный рост состояния предпринимателей в области высоких технологий, страхования и медицины и резкое снижение в автопроме, авиапроме и медиа.

Больше всего миллиардеров проживают в США — 788 человек, пишет РБК со ссылкой на подсчеты экспертов Wealth-X. На втором месте Китай — 342 миллиардера, затем следует Германия — 153 человека с миллиардными состояниями. На четвёртом месте Россия — в нашей стране зарегистрированы 114 миллирдеров. Их состояние увеличилось на 9,9%, до 390 млрд долларов. А пятое место делят Швейцария и Великобритания, где живут по 100 богатейших людей планеты.

За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось на рекордные 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их общее состояние оценивается почти в 10 трлн долларов. Россия вошла в пятёрку лидеров по числу проживающих в стране миллиардеров.

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