Очередей на избирательных участках не наблюдается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В России стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию. Для мэра Екатеринбурга он будет решающим: по итогам шести дней предварительного голосования областной центр проваливает явку на избирательные участки.

По данным на вечер 30 июня, в Екатеринбурге на участки пришло 27,4% электората. Как сообщало URA.RU, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву доложили, что Екатеринбург является антилидером среди городов-миллионников, уступив соседнему Челябинску (около 40% проголосовавших) и Перми (более 35%). Глава региона потребовал объяснений от мэра Александра Высокинского, тот, в свою очередь, — от вице-мэров и глав семи районов Екатеринбурга.

Последнее место в рейтинге несколько дней удерживал Орджоникидзевский район. Источники агентства высказывали мнение, что это может оказаться сознательной провокацией со стороны команды Александра Высокинского — не исключено, что в мэрии сознательно «придержали» голосование бюджетников, которые напрямую подчинены городской администрации. Целью спецоперации являлось ухудшение репутации главы района Романа Кравченко, который находится в конфликте с Высокинским. Однако в предпоследний день Орджоникидзевский вырвался с последнего места (26,69%). На дно рейтинга упал Железнодорожный район, который возглавляет Андрей Курочкин — представитель команды бывшего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова (25,88%). Не дотягивает даже до 27% явка в Верх-Исетском (26,6%), Чкаловском (26,78%) и Октябрьском районе (26,79%). Кировский перешагнул отметку в 27,2%, Ленинский — 30,49%.

Другие крупные города Среднего Урала уверенно опережают Екатеринбург. Явка в Нижнем Тагиле превысила 32,6%, в Верхней Пышме составила 33,68%, в Первоуральске — 30,24%, в Каменск-Уральском- 42,59%, в Среднеуральске — 31,77%.

Как бы то ни было, к работе над повышением явки в областном центре подключились депутаты-единороссы областного заксобрания и городской думы. Чиновники не оставляют надежды, что финальный день голосования исправит ситуацию, обеспечив явку не ниже президентских выборов 2018 года, то есть на уровне 60%. В противном случае, опасаются политики, Кремль потребует наказания виновных.

По состоянию на утро 30 июня Свердловская область находилась на 68 месте по количеству проголосовавших — по данным ЦИК, на избирательные участки пришли примерно 1,218 миллиона избирателей (36,7%). В целом по России явка на предварительное голосование приблизилась к 50%.

Как писало URA.RU, плебисцит разнесли на 7 дней во избежания массовых скоплений граждан на избирательных участках в условиях пандемии коронавируса.