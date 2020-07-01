30 июня 2020

Вице-губернатор спас свердловского мэра от увольнения. Несмотря на требование прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Савченко отозвал заявление об уходе пресс-служба администрации Верхней Салды

Глава Верхней Салды Михаил Савченко забрал заявление об отставке, которое на прошлой неделе написал в городскую думу. Об этом сообщил URA.RU источник в представительном органе власти.

Савченко прокомментировал, что его решение было эмоциональным шагом под воздействием семейных обстоятельств. На увольнении мэра настаивает прокуратура, которая усмотрела в его деятельности ряд коррупционных нарушений — градоначальник не продекларировал часть доходов и не пресек конфликт интересов, вызванный совмещением его замом по финансам Ириной Колпаковой обязанностей советника топ-менеджера корпорации «ВСМПО-АВИСМА» с работой в мэрии.

Однако за чиновника вступился «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько. Единороссы в гордуме дважды сорвали кворум внеочередного заседания, на котором должны были рассмотреть отставку Савченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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