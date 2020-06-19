Несмотря на лето и всеобщую расслабленность, ситуация с COVID остается сложной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 254 новых случая заболевания COVID-19, всего в регионе выявлено 10501 заболевший. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в регионе повторен «рекорд» по числу умерших от коронавируса.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского, Режевского городских округов, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов», — сообщили URA.RU в свердловском оперштабе.

За минувший день в регионе скончались от коронавируса четверо пациентов — это самый высокий показатель за все время (столько же было 16 июня). Всего, по официальным данным, в регионе умерли от COVID 67 человек, однако реальное число людей, умерших с коронавирусом, больше: в ряде случаев официальной причиной смерти считают тяжелые сопутствующие заболевания. Так, например, за прошедшие сутки число умерших с диагнозом COVID выше (по некоторым данным, семеро, а не четверо).

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Сегодняшний показатель по заболеваемости (254 новых случая) рушит надежды на дальнейшее ослабление карантина в Свердловской области. Переход ко второму этапу снятия ограничений, напомним, возможен, когда коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе достигнет 0,8. Сегодня Rt равен 0,9. Даже при сохранении текущей ситуации (если взять среднее по новым заболевшим за последние три дня) коэффициент Rt не только не снизится к 0,8, но, наоборот, приблизится к единице, после которой регион выходит в «красную зону», и ослабление карантина отодвигается на неопределенное время.

Состояние 104 пациентов с COVID, находящихся сейчас в свердловских больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 87 находятся в реанимации, в том числе 40 на искусственной вентиляции легких. У 647 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 207 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 5060 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Даже если число выявляемых случаев COVID будет уменьшаться, региону пока далеко до коэффициента Rt 0,8 Инфографика: URA.RU

При сохранении ситуации «как есть» область возвращается к коэффициенту Rt 1.0 Инфографика: URA.RU