За сутки от коронавируса скончались четверо Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 231 новый случай заболевания COVID-19, всего в регионе выявлено 9789 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. На фоне снижения заболеваемости и ослабления карантинных мер в регионе сегодня — «рекорд» по числу умерших от коронавируса.

За минувшие сутки в области скончались от коронавируса четверо пациентов — это самый высокий показатель за все время эпидемии. Всего, по официальным данным, в регионе умерли 54 больных COVID — это жители Красноуфимска, Богдановича, Екатеринбурга, Ревды, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Североуральска, Камышлова и Асбеста. Реальное число умерших с коронавирусом больше: иногда официальной причиной смерти считают тяжелые сопутствующие заболевания.

При этом в регионе идет снижение случаев коронавируса, выявленных за день: накануне было зафиксировано 233 заболевших, до этого — 254 и 245 случаев. Сегодняшний показатель (231) — самый низкий за полмесяца (цифра ниже фиксировалась только 29 мая — 230 человек). Постепенное снижение заболеваемости позволило властям на прошлой неделе ввести первый этап снятия ограничений, при сохранении этой тенденции регион имеет шансы выйти и на второй этап отмены карантина.

Динамика новых случаев COVID-19 в Свердловской области Инфографика: URA.RU

Состояние 88 пациентов оценивается как тяжелое, 84 находятся в реанимации, в том числе 45 на искусственной вентиляции легких. У 642 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 234 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4469 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 15 июня) больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге (6317), затем в Нижнем Тагиле (358), Верхней Пышме (302), Березовском (230), Первоуральске (170), Каменске-Уральском и Каменском районе (133), Невьянске (119), Полевском (112), Ревде (89), Камышлове (включая район — 85), Белоярском районе (84), Реже (с учетом района — 83), Среднеуральске (81), Красноуфимске (вместе с районом — 77), Ирбите и Ирбитском районе (76), Асбесте (67), Серове (65), Верхотурье и Сысерти (включая район — 60), Кушве и Нижнесергинском районе (51), Артемовском (50), Арамили (49), Новоуральске (40), Туринске (38), Талицком районе (37), Богдановиче (36), Сухом Логу (32), Краснотурьинске (30), Верхнем Дуброво (27), Дегтярске (25), Заречн7ом (24), Артинском районе и Североуралське (21).

Девятнадцать слуаев заболевание зафиксировано в Верхней Салде, по 16 — в Нижней Салде и Шале, по 15 — в Красноуральске и Тавде, 14 — в Алапаевске (вместе с районом), по 13 -в Бисерти и Горноуральском городском округе, по 12 — в Ачите и Тугулыме, по 10 — в Качканаре, Нижней Туре и Пышминском районе, по девять — в Новой Ляле и поселке Уральский, восемь — в Лесном, по семь — в Карпинске и Староуткинске, шесть — в Кировграде, пять — в Рефтинском, по четыре — в поселке Верх-Нейвинский и Ивделе, три — в Байкалово, по два — в Волчанске, Гарях и поселке Малышева, по одному — в Пелыме и ЗАТО Свободный. Также вирус обнаружен у 201 жителя других регионов страны.