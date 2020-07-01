Низкая явка в Кургане обеспокоила губернатора Шумкова. Попадет главе города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Курган на голосовании по поправкам в Конституцию показывает самые низкие показатели по региону. Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по данным политических инсайдеров URA.RU, нервничает и винит в этом главу города Андрея Потапова.

«Показатели по явке очень плохие. Губернатор нервничает, психует и открыто обвиняет [Андрея] Потапова [главу Кургана]. Вероятно, за явку его и могут отправить в отставку», — поделился инсайдер.

Другой источник уверен, что персона мэра сейчас становится удобной для нападок и обвинений во многих недочетах в работе властей всех уровней. «Потапов уже готовится уйти со своего поста и по сути ему уже все равно по поводу того, что думают обо всей ситуации областные власти», — считает инсайдер.

«Явка по Кургану по данным Восточной и Западной избирательных комиссий на 12:00 1 июля составляет 38%», — указано в информации, размещенной в системе ГАС «Выборы». При этом общая явка по области чуть преодолела отметку до 50%. Так же самые низкие данные продолжают показывать город Шадринск (39%) и Кетовский район (42%)

В Кургане явка всегда ниже, чем в районных центрах, поделился мнением с URA.RU политолог Сергей Ширяев: «Причин этому очень много. Делать виновным Потапова в проблеме, которой больше 20 лет, по меньшей мере странно. Слухи об уходе Потапова появились ещё до голосования».

Сам Потапов впервые появился публично на голосовании 1 июля на своем избирательном участке. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Глава города не посещал публичные мероприятия с 15 июня. По данным властей, это не была самоизоляция по причине, связанной с коронавирусом.

Получить оперативные комментарии в администрации Кургана и в департаменте информационной и внутренней политики правительства Курганской области URA.RU на момент публикации не удалось. Направлены официальные запросы.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Местные власти, по данным источников, грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования, если явка будет провалена. В Шумихе горожан заманивают на выборы денежными сертификатами.