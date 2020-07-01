Глава Екатеринбурга оправдал граждан, понизивших явку

Александр Высокинский считает каждый голос горожанина осознанным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что у каждого жителя города есть право остаться дома во время голосования по Конституции. Такое мнение мэр высказал в обращении к горожанам.

«Я со всей ответственностью говорю — да, мы не „ходим строем“. У нас есть свое мнение и право — как идти голосовать, так и остаться дома», — говорится в заявлении мэра. Глава города отметил, что каждый голос, отданный в Екатеринбурге, является осознанным решением.

Высокинский добавил, что в течение предыдущих дней голосования на участки пришло более 300 тысяч жителей Екатеринбурга. По его словам, в основной день голосования на участки пришло уже более 10 тысяч человек, таким образом явка в городе превысила 30%. В своем обращении к горожанам мэр также привел цифры с выборами мэра в 2013 году, губернатора в 2017 году и выборами в Гордуму в 2018 году. Ни в одном случае явка не превысила 34%.

Ранее глава Екатеринбурга заявил URA.RU, что надеется перешагнуть порог явки в 35%. По его словам, это станет историческим событием, поскольку ни одно голосование городского или областного масштаба не давало таких цифр. Исключением стали только выборы президента России.

К 12 часам 1 июля явка в Екатеринбурге составила 33,06%. По данным на вечер 30 июня, на избирательные участки в городе пришло 27,4% избирателей. По данным областного избиркома, сейчас в области явка превысила 42%.