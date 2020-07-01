Мэр лично объехал избирательные участки. Взвинтить явку это не помогло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%. Об этом он заявил URA.RU.

«По данным облизбиркома, явка в Екатеринбурге на 10.00 превысила 30%. Мы надеемся, что Екатеринбург перешагнет 35% порог, и это будет историческим событием — ни одно голосование городского и регионального масштаба не давало таких результатов. Конечно, эту явку нельзя сравнивать с выборами президента, где на избирательные участки пришло более половины горожан. Для россиян это особенное событие», — прокомментировал Александр Высокинский.

Стоит напомнить, что федеральные власти ставили перед регионами задачу обеспечить явку на уровне президентских выборов 2018 года — не менее 60% избирателей. Аналогичные плановые показатели называл лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

За шесть дней предварительного голосования на избирательные участки пришли 27,4% екатеринбуржцев электорального возраста. В финальный день явка продолжает оставаться катастрофически низкой.

Инсайдеры уже рассуждают о том, кто понесет наказание за проваленные показатели. В том числе, кресла может лишиться и сам Высокинский.