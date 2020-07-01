Курганских бюджетников заставляют идти на участки угрозами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Воспитатель детского сада «Светлячок» в селе Целинное (Курганская область) Светлана Сошникова рассказала URA.RU, что персонал заставляют голосовать по поправкам в Конституцию. Иначе местные власти грозят затянуть капремонт детсада, который уже стоит без крыши, из-за чего его топит дождевой водой.

Со слов воспитателя, сотрудников пригласили в детский сад, где проходит капремонт. «Девочкам заведующая заявила, голосовать всем обязательно, от этого зависит ход ремонта детского сада», — рассказала Сошникова.

Она уточнила, что детсад не ремонтируют уже третий месяц. Группы топят дожди — вода попадает под линолеум и на стены, от которых отходят обои, наклеенные родителями детей. «Я работаю в этом учреждении 20 лет. Мы давно добивались капремонта и переживаем. А людей берут такими „пугалками“, очень неприятно», — отметила воспитатель.

По ее словам, сотрудников пригласили на стройку, хотя это запрещено делать без инструктажа по охране труда и письменного приказа руководителя. «Бригадир кричал: „Куда вы куда идете, это опасно“. Но собрание, где озвучили [призывы идти на] голосование, все равно прошло», — отметила воспитатель.

Получить комментарии заведующей детским садом Ольги Савенко и главы района Ивана Светличного URA.RU не удалось. На телефонные звонки никто не ответил.

Ранее стало известно, что в курганском городе избирателям платят за голосование. Администрация города Шумихи каждому 50-му избирателю предлагает денежный сертификат в 500 рублей. За провал явки по поправкам в Конституцию в районах местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования.